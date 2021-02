Vela: vinda de título nos EUA, dupla olímpica treina em Santa Catarina

A dupla olímpica brasileira na classe Nacra 17 nos Jogos de Tóquio, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, voltou aos treinos na praia de Jurerê, no Iate Clube de Santa Catarina. em Florianópolis. O retorno aos preparativos em casa se deu no início de fevereiro, após Samuca e Gabi vencerem a Miami US Open Series, campeonato que reuniu no final de janeiro os velejadores olímpicos dos Estados Unidos.

Hoje nossa equipe inicia uma pequena temporada de treinos aqui em Florianópolis, no @icsc_veleiros, essa casa que sempre nos recebe tão bem! É muito bom estar de volta! Bora montar o #nacra17 novamente em terras catarinenses!⛵ #vempravela pic.twitter.com/zVlFkvbnyw — Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (@SamucaGabiBRA10) February 1, 2021

Nesta etapa de treinos, a equipe brasileira da única classe mista da Vela olímpica reencontrou o técnico, Paulo Roberto Ribeiro, para um primeiro período intenso de preparação, que segue até o dia 11. Ainda em fevereiro, eles voltam à base catarinense para cumprir um segundo turno de treinos, entre os dias 19 a 27, para enfrentar situações em mar aberto. “O desafio aqui em Jurerê está sendo aprimorar a velejada em popa com ondas, condição de muito perde e ganha nas regatas de Nacra 17” diz o gaúcho Samuel Albrecht.

A equipe planejava disputar em abril o Troféu Princesa Sofia, na Espanha. Mas, com a transferência do evento para outubro em razão da pandemia da covid-19, a dupla só deve participar da Semana Olímpica de Vela Francesa em Hyères, entre 17 e 24 de abril, e ainda cogita um período de treino na ilha espanhola de Lanzarote.