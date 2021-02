Vitória derrota Santa Cruz na abertura da Copa do Nordeste

A missão de abrir a edição 2021 da Copa do Nordeste caiu nas mãos de dois dos mais tradicionais times da região. Vitória e Santa Cruz fizeram um jogo de poucas chances, e quem levou a melhor foi o Leão (maior vencedor da competição, com quatro títulos), saindo com o triunfo por 2 a 0. O lateral-direito Van e o volante Fernando Neto anotaram os gols da partida.

Depois de um primeiro tempo morno, o Vitória partiu para cima na segunda etapa e abriu o placar em um lance de inspiração de Van. O lateral tabelou com Fernando Neto e acertou um belo chute de trivela para vencer o goleiro Jordan aos 25 minutos. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Onze minutos depois, David foi derrubado dentro da área e Fernando Neto cobrou o pênalti para dar números finais à partida.

Com o resultado, o clube baiano larga na frente no grupo B da Copa do Nordeste, com três pontos. O Santa Cruz tem zero, no grupo A.

A fórmula de disputa da competição regional é a mesma das últimas edições. Dezesseis equipes foram divididas em dois grupos com oito times cada. Na primeira fase, as equipes de um grupo enfrentam as do outro, com cada um dos clubes realizando oito partidas. Ao final desta primeira fase, os quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.

Empate sem gols

Simultaneamente à partida em Salvador, Botafogo-PB e 4 de Julho se enfrentaram em João Pessoa. Os times ficaram no 0 a 0 e agora somam um ponto. O Botafogo está no grupo B, enquanto o 4 de Julho, de Teresina, estreante na Copa do Nordeste, faz parte do grupo A.