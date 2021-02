Vôlei de praia: dupla Ágatha e Duda leva quinto ouro no Circuito

Na manhã deste domingo (21), em uma final envolvendo as duas duplas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, Ágatha e Duda (PR/SE) venceram de virada Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE) por 2 sets a 1 (17/21, 21/16 e 15/11) no Centro de Desenvolvimento de Vôlei, em Saquarema-RJ. Esse foi o quinto ouro conquistado por elas na sétima etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21.

A parceria soma mais 400 pontos no ranking da temporada e lidera com 2720, abrindo um pouco mais de distância na briga pelo título brasileiro. Ana Patrícia/Rebecca aparecem no segundo lugar, com 2360 pontos. “A gente tem um objetivo muito forte, o principal de todos, no meio do ano em Tóquio. Mas resolvemos trazer um pouquinho mais para perto a ideia do Circuito Brasileiro. A gente sempre teve o Circuito Brasileiro como um torneio muito forte em que a gente se prepara para jogar o Mundial, mas esse ano a gente não tem noção de como vai ser o calendário internacional. Então, com um caminho ainda tão incerto até os Jogos, nossa equipe colocou a meta de ser campeã brasileira”, afirmou Ágatha à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O título deste domingo é o 11º da dupla em etapas Open do Circuito Brasileiro. Individualmente, Ágatha tem agora 18 ouros no tour nacional, e Duda chegou a 12 conquistas em etapas do tipo Open.



Elize Maia e Thâmela conquistam segundo bronze



Mais cedo, outra partida decidida no tie-break garantiu o segundo pódio da dupla Elize Maia/Thâmela (ES) na temporada. Elas voltaram a conquistar uma medalha de bronze em jogo muito equilibrado contra Andressa/Vitória (PB/RJ): 2 a 1 (23 /21, 18 /21 e 15 /12 ). “Eu estou muito feliz. Quero agradecer à minha equipe, a todo mundo que está comigo diariamente e a todo mundo que torceu. Foi um jogão, né? Parabenizar as meninas que também estão fazendo uma sequência boa”, disse Thâmela à equipe da CBV.

Após a disputa do torneio feminino nesta semana, o torneio masculino será disputado na sequência, entre os dias 25 a 28 de fevereiro, mais uma vez em Saquarema.