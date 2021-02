Vôlei de praia: Guto e Arthur Mariano vencem etapa do Brasileiro

A dupla Guto (RJ) e Arthur Mariano (MS) venceu, neste domingo (28), Adrielson (PR) e Renato Andrew (PB) por 2 sets a 1 e conquistou a sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia da temporada 2020/2021. A partida aconteceu na arena montada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. As parciais do confronto foram 21/15, 14/21 e 15/13. Foi a primeira vez que o os dois levaram uma etapa atuando juntos.

Esta vitória rendeu a Guto e Arthur Mariano o segundo lugar no ranking nacional de vôlei de praia, com os mesmos 2.160 pontos dos líderes André (ES) e George (PB), que levam vantagem por terem conquistado duas etapas anteriores.

Ao site da Confederação Brasileira de Vôlei, Guto ressaltou a importância do companheiro na vitória: “Mais uma vez o Arthur foi muito importante, me ajudando muito a todo o momento. Esse campeonato foi de superação, tentamos não passar para ninguém o que estávamos sentindo, e seguimos em frente. Já sabia que esse jogo seria disputadíssimo, com dois times que se conhecem muito. Agora queremos aproveitar, e curtir o ouro que demorou um pouco, mas veio”.

Já Arthur disse que foi preciso superação para subir no lugar mais alto do pódio: “Agradeço muito pela torcida da minha família e amigos. Esse torneio foi de muita superação. O Guto sentiu-se mal em um jogo, e ainda assim jogou demais. Nós já tínhamos chegado tão perto de um título outras vezes e deixamos escapar, agora ter essa sensação de conquista é muito boa”.

A medalha de bronze ficou com Maia (RJ) e Vinícius Cardozo (RJ), que derrotaram Vinícius Freitas (ES) e Vítor Felipe (PB) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/13).

O torneio não contou com os três times considerados favoritos. Alison (ES) foi acompanhar o nascimento de sua filha Catarina, por isso não concorreu ao lado de Álvaro Filho (PB). Já Bruno Schmidt (DF) contraiu o novo coronavírus (covid-19) e não pôde dividir a quadra com o companheiro Evandro (RJ). O mesmo aconteceu com a dupla André e George, que testaram positivo para covid-19 na chegada à Saquarema.