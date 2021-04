Com Giovana Crivelari, seleção feminina se apresenta para treinos

A seleção brasileira de futebol feminino se apresentou nesta segunda-feira (5) à tarde na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, para um período de treinos até 13 de abril. A novidade foi a presença da atacante Giovana Crivelari, do Corinthians, convocada de última hora pela técnica Pia Sundhage para integrar o grupo, que agora reúne 26 jogadoras.

É a primeira vez que Crivelari é chamada para a seleção principal. A camisa 19 do Timão integrou a equipe que disputou o Mundial sub-20 de 2012, em Papua Nova Guiné, ao lado de jogadoras que são normalmente convocadas por Pia, como a goleira Lelê (ex-Corinthians, atualmente no Benfica, de Portugal), a volante Luana (Paris Saint-Germain, da França), a meia Andressa Alves (Roma, da Itália) e a atacante Bia Zaneratto (Palmeiras).

Com a presença da atacante, o Corinthians se torna o time com mais representantes na seleção feminina: oito, um a mais que o Palmeiras. As outras alvinegras na convocação são as zagueiras Erika e Poliana, a lateral Tamires, a volante Ingryd, as meias Andressinha e Adriana e a atacante Vic Albuquerque.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as jogadoras realizaram testes de swab nasal, para detecção do novo coronavírus (covid-19), três dias antes da apresentação. Na chegada, elas foram submetidas a novos exames e serão testadas a cada três dias. A única ausência entre as 26 convocadas na Granja, até o momento, é Andressa Alves, que integrará a concentração a partir de terça-feira (6) pela manhã. O primeiro treinamento em campo está previsto para terça à tarde.

As atividades ocorrem durante a data Fifa, período destinado a jogos entre seleções. Por conta de restrições sanitárias, em razão da pandemia, a equipe brasileira não pôde viajar para a Europa, onde pretendia realizar amistosos de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão).

As convocadas

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann); Luciana (Ferroviária) e Nicole (Napoli-SC)

Defensoras: Rafaelle (Changchun Dazhong, da China), Bruna Benites (Internacional), Erika (Corinthians), Tainara (Palmeiras), Fabi Simões (Internacional), Poliana (Corinthians), Tamires (Corinthians) e Camilinha (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Santos (Palmeiras), Ingryd (Corinthians), Julia Bianchi (Palmeiras), Ary Borges (Palmeiras), Vanessinha (Cruzeiro), Andressinha (Corinthians), Adriana (Corinthians), Jaqueline (São Paulo), Duda (São Paulo) e Andressa Alves (Roma, da Itália)

Atacantes: Chú (Palmeiras), Cristiane (Santos), Bia Zaneratto (Palmeiras), Vic Albuquerque (Corinthians) e Giovana Crivelari (Corinthians)