Altos vence o Fluminense-PI e leva o 3° título do Campeonato Piauiense

O Altos bateu o Fluminense-PI na final do Campeonato Piauiense por 3 a 0 e conquistou neste sábado (22) o terceiro título na história da competição. O duelo foi realizado na Arena Ytacoatiara (Colorada), no município de Piripiri. Até mesmo um empate já era suficiente para o Jacaré gritar campeão, tendo em vista a vitória na partida de ida pelo placar de 2 a 1 no estádio Albertão, na quarta-feira (19) passada. As duas outras edições que o Altos colocou a faixa no peito foi em 2017 e 2018.

Sem os maiores vencedores na decisão do estadual, River-PI, com 31 títulos, e Flamengo-PI, com 17, o Altos vem acumulando conquistas importantes. Além de levantar a taça do Estadual, a equipe vem de acesso no último ano para a Série C do Campeonato Brasileiro, sendo o único representante do estado na competição nacional.

A estreia da equipe treinada por Marcelo Vilar vai acontecer no próximo domingo (30), no estádio Lindolfo Monteiro, na capital Teresina (PI), às 15h. O adversário será do Volta Redonda, do Rio de Janeiro.

O jogo

Mesmo com vantagem adquirida na primeira partida, o Altos abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo em um chute de Betinho, que contou com a falha do goleiro Flávio Henrique. O gol no início deu tranquilidade para o Jacaré controlar o confronto durante os 45 minutos iniciais.

Com 3 a 1 no placar agregado, o Jacaré buscou manter a segurança na partida e voltou como terminou a primeira etapa, cadenciando o duelo. Já o Fluminense incomodou aos 27 em uma finalização do atacante Eduardo. Entretanto, foi o Altos que voltou a balançar a rede. Manoel, aos 33 e aos 35, ampliou para o campeão estadual de 2021. Com estes dos dois gols, o jogador terminou como artilheiro da competição, com 13 gols marcados. Final de jogo: Altos 3, Fluminense-PI 0.