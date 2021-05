Brasileiro Feminino: Santos vence Real Brasília por 3 a 0

Na tarde desta segunda-feira (31), no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP), o Santos venceu o Real Brasília por 3 a 0, com gols marcados por Karen, Camila Martins e Sole Jaimes, no fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com o resultado, as Sereias da Vila mantiveram a 3ª posição com 24 pontos. O Real Brasília ocupa a 9ª posição com 13 pontos.

Anota aí +3 pontos na conta das #SereiasDaVila! 😎🤪🤪🧜‍♀️ pic.twitter.com/5n932u9PcI — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 31, 2021

O primeiro gol do jogo ocorreu aos 29 minutos do primeiro tempo. Karen tabelou com Sole Jaimes e mandou uma bomba para o fundo das redes. O segundo gol das Sereias não demorou a chegar. Aos 40 minutos, Karen bateu escanteio pelo lado direito do campo de ataque e encontrou Camila Martins na pequena área. A zagueira subiu mais que as defensoras adversárias e marcou seu quarto gol pelo clube e o primeiro no retorno às Sereias a Vila.

O Santos não diminuiu o ritmo na segunda etapa e chegou ao terceiro gol aos dez minutos. Rita Bove abriu para Júlia Daltoé pela esquerda e a meio-campista cruzou no segundo pau, encontrando Sole Jaimes. Muito próxima à trave esquerda da goleira Flávia Guedes, a camisa 99 só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Na tarde desta segunda-feira, as Leoas do Planalto foram superadas pelo Santos por 3x0.



O próximo confronto do Real Brasília é o clássico contra o Minas Brasília, na quinta-feira(03), às 15h, no Defelê.

.#BrasileiroA1#OSonhoÉReal pic.twitter.com/euetj9TXuE — Real Brasília Futebol Clube (@realbrasiliaofc) May 31, 2021

Pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino, o Santos FC enfrenta a Ferroviária, de Araraquara (SP), na Arena Barueri, na quinta-feira (3), às 15 horas. No mesmo dia e horário, o Real Brasília recebe o Minas Brasília.