Chapecoense supera Figueirense e se classifica no Catarinense

A Chapecoense garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Catarinense após derrotar o Figueirense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (12) na Arena Condá. A classificação do Verdão do Oeste veio mesmo após o Alvinegro vencer a partida de ida por 3 a 1.

FLECHAAAAAMOSSSSSSSSSSSSSSSSS!



A CHAPE ESTÁ, NOVAMENTE, CLASSIFICADA PARA A SEMIFINAL DO CAMPEONATO CATARINENSE!



Com gols de Laércio e Derlan, o Verdão desbancou o Figueirense e está, por mérito e direito, entre os quatro finalistas do estadual!



Tem que respeitar o Verdão!

O triunfo da Chapecoense foi alcançado graças a gols de seus defensores. Logo aos quatro minutos, Laércio abriu o marcador. E, aos 11 minutos da etapa final, Derlan fez de cabeça em jogada de bola parada.

Agora, o Verdão do Oeste enfrenta o Marcílio Dias nas semifinais. A partida de ida será no próximo domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), no Gigantão das Avenidas. A volta será na Arena Condá.