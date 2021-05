Real Noroeste bate o Rio Branco e conquista o Capixaba pela 1ª vez

O Real Noroeste venceu neste domingo (23) o Rio Branco de Venda Nova por 8 a 7 nos pênaltis e conquistou o seu primeiro Campeonato Capixaba. O confronto foi realizado no estádio Olímpio Perim, na cidade de Venda Nova do Imigrante. No tempo regulamentar mais acréscimos, a disputa terminou em igualdade de 1 a 1. Como o jogo de ida também terminou empatado (0 a 0), foi necessário as batidas de pênaltis.

Capone, Aloísio, Lucas Rex, Kel Baiano, Gian Carlos, Luquinha, Italo e Ailton converteram para o Real Noroeste. Enquanto Gustavo Tonoli, Henrique Tiririca, Anderson, Teco, Waschington, Wesley Dias e Daniel Felipe fizeram para o Brancão Polenteiro. Por outro lado, três cobranças foram desperdiçadas, a de Leomir e de Canário, do Rio Branco VN e a de Jarles Baiano, do Real.

Além do título inédito, o Real Noroeste terá um calendário movimentado em 2022, já que garantiu vagas na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e na primeira fase das Copas Verde e do Brasil em 2022.

O jogo começou bem disputado, mas com poucas chances para ambos os lados. A primeira grande oportunidade aconteceu somente aos 33 minutos de bola rolando. Daniel, do Rio Branco VN, de cabeça, acertou o travessão do goleiro Waldson. Entretanto, cinco minutos depois o time de Venda Nova não perdoou e abriu o placar em cabeçada de Gustavo Tonoli.

Logo após o intervalo, com menos de um minuto, Stênio Garcia acertou o travessão, quase aumentando a vantagem para o Brancão Polenteiro. Porém, aos 19, com gol contra de Douglas, o Real Noroeste deixou o placar em igualdade. Aos 23, o Rio Branco VN perdeu sua referência à beira do campo, já que o técnico Carlos Roy tomou cartão vermelho por ter reclamado veementemente. Ele chegou a invadir o campo, mas foi contido pelos atletas.