Botafogo bate o Remo no Rio de Janeiro e sobe na tabela da Série B

Na tarde deste domingo (13), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ, o Botafogo venceu o Remo por 3 a 0 em partida válida pela 3ª rodada da Série B. Os gols foram marcados por Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro. Com esse resultado, o Glorioso chegou aos sete pontos e à 3ª posição. Com quatro pontos, o Remo ocupa a 10ª posição.

DEU FOGÃO!🔥⚽️ Chay, Navarro e Pedro Castro marcam, e Botafogo vence o Remo por 3 a 0. VAAAAAAAAAAAAAAAAMOS, GLORIOOSOO! #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/Q5EL3vxdqV — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 13, 2021

O primeiro gol foi marcado logo no início da partida. Aos 13 minutos, Chay recebeu passe de Rafael Navarro e avançou sem marcação para balançar as redes. Aos 20, o Remo chegou a empatar com Renan Gorne aproveitando rebote do goleiro. Mas o atleta estava impedido. Nos 28 minutos finais da etapa inicial, as melhores chances foram dos paraenses. Aos 32, Felipe Gedoz lançou Renan Gorne que, de peixinho, mandou a bola muito perto do gol dos botafoguenses. Aos 46, Dioguinho mandou uma bomba em cima da zaga carioca e o Botafogo escapou de novo.

Na volta do intervalo, o time do Rio de Janeiro dominou o jogo. O atacante Rafael Navarro fez o segundo aos 13 minutos, depois de um rápido contra-ataque. Aos 18, o volante Pedro Castro recebeu na intermediária, ajeitou e arriscou. A bola entrou no canto do goleiro Vinícius.

Fim de jogo em Volta Redonda: Botafogo 3x0 Clube do Remo.



O Leão volta a campo na próxima quarta-feira (16), no Banpará Baenão, contra o Vitória.



📷 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB #BOTxREM pic.twitter.com/jGTce6jPjA — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 13, 2021

A próxima partida do Botafogo será na quinta-feira (17) contra o Londrina no Paraná. Na quarta (16), o Remo receberá o Vitória.

Brusque faz 2 a 1 no Avaí na Ressacada e segue 100%

O domingo (13) também foi de clássico estadual na 3ª rodada da Série B. Na Ressacada, em Florianópolis, Brusque bateu o Avaí por 2 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Com nove pontos, o time do interior catarinense é o vice-líder, atrás apenas do Náutico pelo saldo de gols. O Avaí é o lanterna da Série B com apenas um ponto em três jogos.

Brusque vence mais uma fora de casa e chega aos nove pontos! 🇱🇹



O placar foi de 2 a 1 para o Quadricolor! Alex Ruan e Gabriel Taliari marcaram os gols do Marreco!



Fotos: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC pic.twitter.com/JvqBDKQKo7 — Brusque FC (@Brusqueoficial) June 13, 2021

Os gols do time visitante foram marcados pelo meia Alex Ruan aos três minutos da etapa final e pelo atacante Gabriel Taliari aos 43. O zagueiro Ianson ainda marcou contra o gol do Avaí para fechar o placar. O próximo compromisso do Avaí será contra o Vasco na quarta-feira (16) no Rio de Janeiro. O Brusque pega o Vitória em Salvador no sábado (19).