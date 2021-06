Botafogo recebe Vitória em busca de recuperação na Série B

O Botafogo recebe o Vitória na noite desta quarta-feira (30), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro carioca busca quebrar a incômoda sequência de três jogos sem vitórias. A partida com início às 21h30 (horário de Brasília) será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Mário Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

Vamos, Fogão! Nosso próximo desafio acontece nesta quarta!🔥⚽️ pic.twitter.com/7p8HtvKM3H — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 29, 2021

Na última rodada, a equipe carioca perdeu fora de casa, por 2 a 0, para o Sampaio Corrêa. O Alvinegro abriu a rodada na 10ª posição com oito pontos, mas já se encontra na 11ª colocação. O Glorioso não vence o Vitória desde 2015. De lá para cá, foram três jogos: duas vitórias dos baianos e um empate. No retrospecto geral, os dois times já se enfrentaram em 20 oportunidades. E o equilíbrio é total. São seis vitórias de cada time e oito empates, com 26 gols marcados por cada uma das equipes.

Do lado baiano, o grande desafio do treinador Ramon Menezes é encontrar uma forma de o time ser mais efetivo. Com apenas cinco gols marcados, o Leão está na zona de rebaixamento, em 18ª lugar, com seis pontos, tendo vencido apenas um de sete jogos.