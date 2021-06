Brasil derrota Croácia e vai às semifinais Pré-Olímpico de Basquete

O Brasil sobrou hoje (30) diante da Croácia, dona da casa, por 94 a 67, assegurando presença nas semifinais do Pré-Olímpico de Basquete, disputado em Split (Croácia). Foi a segunda vitória seguida da seleção, após a estreia ontem (29), contra a Tunísia, com placar de 83 a 57. Com os dois resultados positivos, o Brasil terminou a fase classificatória na liderança do Grupo B. O próximo adversário será o vice-líder do Grupo A, que tem o México em primeiro lugar. Nesta quinta (1º de julho), às 11h30 (horário de Brasília), Alemanha e Rússia duelam para definir a classificação da chave.

Descreva a nossa atuação em UMA PALAVRA! #PorTóquio pic.twitter.com/YNphgg2Hda — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 30, 2021

A equipe comandada pelo croata Aleksandar Petrovic terá dois dias de folga até a realização das semifinais no sábado (3 de julho). O grande destaque em quadra nesta quinta (30) foi o pivô Rafael Hettsheimeir que marcou 20 pontos, tendo acertado três arremessos - de um total de cinco - da linha de três pontos. Além dele, o ala-pivô Bruno Caboclo também sobressaiu com 17 pontos, mantendo 75% de aproveitamento da linha de três pontos. O desempenho do ala Leonardo Meindl também não passou despercebido: foram 14 pontos, com cinco acertos de seis lances de dois pontos.

O segundo jogo desta quinta (1º de julho) definirá o vice-líder do Grupo B: Croácia e Tunísia se enfrentam às 15h. Todas as equipes folgarão na sexta (2 de julho). As semifinais no sábado (3 de julho) serão às 9h30 e 13h. A decisão do título vale a última vaga para Tóquio 2020. A final será no domingo (4), às 14h30.