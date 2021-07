Série D: Castanhal-PA defende a liderança do Grupo 1 contra o Fast-AM

Líder do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Castanhal-PA visita o Fast Club-AM neste sábado (17), às 17h (horário de Brasília), pela sétima rodada da competição. A TV Brasil transmite a partida ao vivo do Ismael Benigno, o estádio da Colina, em Manaus.

Com 14 pontos em seis jogos e seis gols de saldo, o clube paraense tem a segunda melhor campanha do torneio até o momento, superado apenas pela Ferroviária-SP, que soma 15 pontos. O Japiim da Estrada - como é conhecida a equipe - tem ainda o segundo ataque mais letal da Série D, com 13 gols. Três deles assinalados na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-AC, no sábado passado (10), no estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, em Castanhal (PA). O meia William Fazendinha e os atacantes Pecel e Leandro Cearense balançaram as redes para o time do Pará.

Pelo jogo ser fora de casa, apenas 18 jogadores foram relacionados pelo Castanhal. No jogo passado, foram 23. Entre as ausências da lista, estão os volantes Ricardo Capanema e Geovane, que perderam a última rodada por lesão. O técnico Cacaio deve levar a campo a mesma formação que derrotou o Atlético-AC, com Axel; Daelson, Guilherme, Cleberson Ilustre e Lucas; Samuel, Williams, Lukinhas e William Fazendinha; Canga e Pecel. Destaque ao volante Williams, de 35 anos, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009.

O Fast aparece em sexto no Grupo 1, com seis pontos, podendo entrar no G4 se vencer. O Rolo Compressor - apelido da equipe amazonense - não ganha há três partidas, com duas derrotas seguidas. O tropeço mais recente foi no último sábado: 3 a 2 para o Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR), no estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho, em Boa Vista, mesmo atuando com um a mais desde os 41 minutos do primeiro tempo. O atacante André Carlos fez os dois gols do Tricolor de Aço, como também é conhecido o time de Manaus.

Na temporada passada, o Fast chegou às quartas de final da Série D, mas perdeu o acesso à terceira divisão para o Novorizontino-SP. Apenas o zagueiro Guigui permanece no elenco. O técnico Ricardo Lecheva, por sua vez, voltou ao clube justamente na última rodada, após comandar o Amazonas no Campeonato Amazonense. Sem contar a baixa do zagueiro Moller, que pediu dispensa durante a semana, o treinador não tem desfalques e deve escalar a equipe com: Iago; Pedro Paulo, Guigui, Felipe Marcelino e Caíque; Junior Baé, Marcelinho e Flamel; Jackie Chan, Charles e André Carlos.