Avaí bate Operário-PR e se aproxima do G4 da Série B

O Avaí derrotou o Operário-PR por 1 a 0, nesta quinta-feira (23) no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O único gol do jogo foi marcado pelo colombiano Copete, aos 34 minutos da etapa final. O lance começou com erro do goleiro adversário em cobrança de tiro de meta. A bola foi na direção de um jogador do Operário, que errou domínio e permitiu que Copete finalizasse com força.

Com o resultado, o Avaí subiu duas posições na classificação, chegando ao 5º lugar com 21 pontos. Já o Operário ficou no 10º lugar com 18 pontos.

Na próxima rodada, o time de Santa Catarina enfrenta o Brasil de Pelotas, no próximo domingo (25), em casa. No mesmo dia o Operário recebe o Coritiba no estádio Germano Krüger.