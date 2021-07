Grêmio perde em casa para o Atlético-GO e segue em último

O Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense por 1 a 0 na noite desse domingo (4), na Arena em Porto Alegre, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time gaúcho em último lugar na tabela de classificação com apenas dois pontos em sete jogos disputados, ainda sem conseguir uma vitória sequer na competição. Já o Dragão conseguiu a quarta vitória em oito jogos e pulou para 13 pontos, alcançando o 7º lugar. O gol foi marcado pelo atacante Lucão aos nove minutos da etapa final depois de belíssima jogada do Dudu pela direita e uma conclusão perfeita no meio da área.

NÓS SOMOS O ATLÉTICO GOIANIENSE! TEM QUE RESPEITAR! Lucão marcou e o Dragão venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, 1 a 0! 🇹🇹⚽🙏🥰🔥 #Dragão pic.twitter.com/MRY1tqMLlL — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 5, 2021

A próxima chance do Grêmio tentar vencer no Brasileiro dessa temporada será na quarta-feira (7) contra o Palmeiras em São Paulo. O Atlético tentará outra vitória contra o Sport em Goiânia no mesmo dia.