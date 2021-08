LNF: Após fim de série negativa, Assoeva recebe invicto Carlos Barbosa

O duelo entre Assoeva e Carlos Barbosa movimenta o Rio Grande do Sul neste domingo (1°), a partir das 11h (horário de Brasília), pela décima rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida no ginásio do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS), será transmitida ao vivo na TV Brasil.

Na última terça-feira (26), os anfitriões derrotaram o Marreco-PR por 4 a 3 no Arrudão, em Francisco Beltrão (PR). A vitória encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas pela competição nacional. A série deixou a Assoeva na sétima posição do Grupo B, com dez pontos em 11 partidas e mais nove em disputa na primeira fase. A equipe comandada pelo técnico Morruga pode atingir, no máximo, o quinto lugar - atualmente do Juventude-MS, que tem três pontos a mais. Os cinco primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final, além do melhor sexto colocado entre as três chaves.

Já classificado para o mata-mata, o Carlos Barbosa é o único invicto da LNF e está na segunda posição do Grupo B, com 25 pontos. O jogo de domingo finaliza uma série de seis partidas seguidas como visitante. São três vitórias e dois empates na sequência. O último duelo pela competição nacional foi há duas semanas, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), contra os donos da casa. O empate por 4 a 4 foi transmitido pela TV Brasil. O único desfalque do técnico Edgar Baldasso é o pivô Rocha, recém-contratado do Sporting (Portugal), que ainda não pode atuar pela Liga, já que a janela de transferências internacionais não abriu.

Apesar dos momentos distintos, as equipes saíram de quadra igualadas nas vezes em que se enfrentaram em 2021. Os dois encontros foram no Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa (RS). Em 1° de maio, o clássico terminou 3 a 3. Em 22 de junho, pelo Campeonato Gaúcho, nova igualdade, desta vez por 1 a 1.