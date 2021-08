Série D: 100% em casa, Caxias recebe invicto Joinville pelo Grupo 8

Vice-líder do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Joinville-SC encara o Caxias-RS neste domingo (1° de agosto), no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela nona rodada da competição. A bola rola às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Brasil.

O JEC está invicto e soma 16 pontos, quatro a mais que os gaúchos - que, por sua vez, venceram os três jogos que disputaram como anfitriões. As duas equipes vêm de empates na rodada passada. Os catarinenses ficaram no zero com o Esportivo-RS na Arena Joinville. Mesmo placar da igualdade entre o time grená e o Marcílio Dias-SC no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).

A onda de frio que atinge o Sul do país desde a noite da última quarta-feira (28) deixou o gramado do Centenário tomado por neve na madrugada de quinta-feira (29). Vale lembrar que, em maio, o Caxias realizou a substituição da grama-bermudas - utilizada no verão - pelo azevém, tipo de planta resistente às baixas temperaturas.

As equipes se enfrentaram no último dia 10, em Joinville (SC), no primeiro turno da fase de grupos, com vitória por 2 a 0 do time da casa, pela sexta rodada. O meia Douglas Packer e o atacante Caio Monteiro balançaram as redes para os catarinenses.

No Caxias, o volante Karl, revelado pelo clube, pode reestrear pelo time grená, após seis anos. O jogador de 28 anos estava no Santa Cruz e foi anunciado na última quinta-feira. Já o meia Carlos Alberto se recuperou de uma lesão e pode retomar o lugar entre os titulares na equipe do técnico Rafael Jaques. O meia França e o zagueiro Rafael Lima, apresentados durante a semana, estiveram em campo contra o Marcílio Dias.

A provável escalação dos gaúchos neste domingo terá: Marcelo Pitol; Lucas Carvalho; Rafael Lima, Thiago Sales e Bruno Ré; Paulinho Santos, João Vieira e Carlos Alberto; Michel e Kelvin.

O Joinville tem o retorno do atacante Júnior Fialho, que cumpriu suspensão contra o Esportivo. O lateral-esquerdo Carlinhos, contratado na última terça-feira (26), está à disposição e pode estrear. Por outro lado, os zagueiros Jaques e Yago, lesionados, desfalcam a equipe tricolor. Além disso, o atacante Paulo Victor, que sentiu a coxa direita na rodada passada, voltou a treinar com o grupo nos últimos dias, mas ainda é dúvida.

O técnico Leandro Zago deve escalar o JEC com Rafael Pascoal; Edson Ratinho, Fernando, Helerson e Renan Castro; Naldo, Davi Lopes e Douglas Packer; Yann Rolim; Uelber e Júnior Fialho.