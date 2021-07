Série D: Goianésia vira para cima do Gama na abertura do returno

O Goianésia venceu o Gama por 2 a 1 de virada na tarde deste sábado (24) pela 8ª rodada do grupo 5 da Série D, no estádio Valdeir de Oliveira, em Goianésia. O jogo marcou a abertura do returno do torneio e, com o resultado, os donos da casa seguem líderes da chave com 16 pontos. O Gama é apenas o 6º, com sete pontos. A

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Gama. Aos 21 minutos da etapa inicial, em rápido contra-ataque, o atacante Mailson recebeu em profundidade, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes. Mas, aos 12 minutos da etapa final, a zaga do time do Distrito Federal falhou feio e saiu o gol de empate. O último a tocar na bola foi o defensor Wallace. Logo depois, aos 15 minutos, Ygor marcou um golaço completando de primeira uma bola rebatida na entrada da área e definiu a vitória dos mandantes.

O Azulão volta a jogar no domingo (1º de agosto) contra o Nova Mutum fora de casa. No sábado (31), o Gama recebe o Porto Velho.