Série D: Madureira busca reabilitação e São Bento tenta 1ª vitória

Após perder a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro, o Madureira-RJ mira a reabilitação neste sábado (31). Do outro lado, o São Bento-SP busca a primeira vitória na competição. O duelo da nona rodada do Grupo 7, no estádio Aniceto Moscoso, na zona norte do Rio de Janeiro, será transmitido ao vivo na TV Brasil às 15h (horário de Brasília).

O Tricolor Suburbano carioca perdeu a liderança da chave na rodada passada, ao perder para o Santo André-SP por 2 a 0 no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). A primeira derrota após oito jogos derrubou os cariocas para o terceiro lugar, com os mesmos 13 pontos do Ramalhão, que tem uma vitória a mais (quatro a três).

O zagueiro Guilherme Xuxa e o atacante Guilherme Augusto estão fora por terem contraído o novo coronavírus (covid-19). O lateral-direito PC, que se recuperou de um estiramento muscular, é dúvida. O técnico Alfredo Sampaio deve escalar o Tricolor com: Lucão; Léo Barboza, Mario Pierre, Thiago Medeiros e Juninho Monteiro; Feitosa, Leandro Sardinha e Rafinha; Romário, Sampaio e Índio.

O Bentão paulista é o lanterna do grupo, com cinco pontos, todos provenientes de empates. Na última rodada, os paulistas foram derrotados pelo Cianorte-PR, por 1 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). A equipe está seis pontos atrás do clube paranaense, que aparece em quarto lugar e ocupa a última vaga ao mata-mata.

A preparação continua! Sábado enfrentaremos o Madureira fora de casa🔵⚪⚽ pic.twitter.com/VqC5qTkyfj — EC São Bento (@ECSaoBento1913) July 28, 2021

O técnico Paulo Roberto Santos tem dois desfalques: o lateral-esquerdo Marcelo Sendeski (desconforto na posterior da coxa) e o atacante Johny (panturrilha). A provável formação terá Cleber Alves; Makelele, Dogão, Douglas Mendes e Alysson; Fábio Bahia, Fraga e Kadu; Kayan, Judson e Anderson Cavalo.

Os rivais deste sábado se encontraram há três semanas, em Sorocaba. O duelo foi decidido nos acréscimos e terminou empatado em 1 a 1. O zagueiro Dogão abriu o marcador para a equipe paulista à frente aos 17 minutos do primeiro tempo, mas o atacante Douglas Cunha, aos 48 da etapa final, evitou a derrota dos cariocas.