Série D: Brasiliense e Porto Velho se enfrentam na Boca do Jacaré

O Brasiliense recebe o Porto Velho, neste sábado (24) a partir das 16h (horário de Brasília) na Boca do Jacaré, em jogo da 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, que será transmitido ao vivo pela TV Brasil, é de fundamental importância para o Jacaré continuar sonhando com a classificação para a próxima fase da competição.

A #SérieDnaTVBrasil segue a todo vapor! Neste sábado, às 16h, o #FutebolTVBrasil vai ter a peleja entre @BrasilienseFC e #PortoVelhoEC. O Jacaré e a Locomotiva do Norte jogam suas últimas fichas por uma vaga na próxima. É #AoVivo na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/558ltVC3vX — TV Brasil (@TVBrasil) August 28, 2021

Mesmo tendo sido derrotado (por 1 a 0) pelo Nova Mutum no último domingo (22), o Brasiliense continua na 4ª posição do Grupo 5 da competição (com 17 pontos), com chances reais de carimbar a classificação. Para isto, um triunfo em casa sobre a Locomotiva seria muito importante, pois tiraria o time de Rondônia (que ocupa a 6ª posição com 13 pontos) de vez da disputa pela vaga.

A partida contra o Porto Velho será a segunda do técnico Luan Carlos comandando o Brasiliense. Para este jogo o time terá a volta de Luquinnhas e Tobinha, que cumpriram suspensão, mas não poderá contar com Gustavo Henrique e o artilheiro Zé Love, suspensos por acúmulos de cartões amarelos, além de Diogo, Keynan, Preto Costa e Jefferson Maranhão, que estão lesionados.

Mais um dia finalizado no CT do Brasiliense 💪🐊



📷 André Gomes/Brasiliense FC #BrasilienseFC pic.twitter.com/WVGI718kbF — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) August 26, 2021

Mesmo assim, o comandante do Jacaré espera que neste jogo ele consiga fazer a equipe adotar um pouco mais a sua ideia de jogo: “Precisamos entender que a Série D é um campeonato muito difícil, que tem uma particularidade. É uma competição de intensidade, que exige muita força física, mas é óbvio que isso não faz dela uma competição que negue o jogo. Então precisamos encontrar o equilíbrio entre o jogo técnico, de qualidade, e essa intensidade”.

Já para a Locomotiva, pontuar na Boca do Jacaré é obrigação para continuar sonhando com a classificação. Uma derrota acaba com o sonho de avançar na competição, enquanto um empate deixa o time em situação ainda mais complicada, tendo que vencer na última rodada, além de torcer por uma combinação de resultados.