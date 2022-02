Cruzeiro reassume a liderança do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro reassumiu a liderança do Campeonato Mineiro após derrotar o Uberlândia por 2 a 1, nesta quinta-feira (17) no estádio Independência. Após o triunfo, a Raposa chegou aos 18 pontos, dois a mais do que o vice-líder Atlético-MG.

A quarta vitória consecutiva do Cruzeiro na competição começou a ser construída ainda na etapa inicial, em cobrança de falta de Bidu. Após o intervalo o Uberlândia conseguiu igualar o marcador, com Nailson. Porém, o atacante Edu decidiu o confronto aos 11 minutos. Este foi o quarto gol do centroavante na competição.

Eduardo Nascimento da Silva Júnior... também conhecido como MATADOR!!!!!! 🙅‍♂️⚽🦊



Na próxima rodada o Cruzeiro terá pela frente o Villa Nova-MG. A partida será disputada no domingo (20) no estádio Independência.