Inter empata com Brasil de Pelotas pelo Gauchão e frustra torcedor

O Internacional teve a chance de assumir a liderança do Campeonato Gaúcho, mas decepcionou o torcedor. Nesta quarta-feira (16), o Colorado ficou no 1 a 1 com o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Estadual.

O empate recolocou o Inter na segunda colocação, com os mesmos 12 pontos, superando o São Luiz (3º) pelo número de gols marcados. A equipe, porém, pode ser ultrapassada na quinta-feira (17) se o Ypiranga derrotar o Aimoré no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 19h (horário de Brasília). O Xavante, com dez pontos, caiu para sétimo lugar.

A pressão colorada no primeiro tempo resultou no primeiro gol. Aos 42 minutos, o lateral Paulo Vitor cruzou e o atacante Taison mandou para as redes. A vantagem durou somente até os seis minutos da segunda etapa, quando o atacante Paulo Victor completou o cruzamento do meia Marllon e deixou tudo igual.

Os dois times voltam a campo neste domingo (20). O Brasil recebe o Ypiranga no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), às 16h. Mais tarde, às 20h30, o Internacional pega o São José no estádio Francisco Noveletto, também em Porto Alegre.

Em outro jogo iniciado às 21h30 desta quarta, o Novo Hamburgo derrotou o Guarany de Bagé por 2 a 0 no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), com gols do meia Júnior Timbó e do atacante Michel Renner. O Nóia foi a 11 pontos, na quinta colocação, enquanto os visitantes permanecem na lanterna, com dois pontos.

No sábado (19), às 19h, o Guarany tenta a reabilitação diante do União Frederiquense no estádio Estrela D'Alva, em Bagé (RS). Na sequência, às 21h, o Novo Hamburgo visita o Caxias no Centenário, em Caxias do Sul (RS), de olho no G4 do Gauchão.