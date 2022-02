TJD-RJ vai apurar denúncia de racismo contra Gabigol no Fla-Flu

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) abriu inquérito para apurar denúncia de racismo contra Gabigol, atacante do Flamengo, no último domingo (6), durante o clássico Fla-Flu, pelo Campeonato Carioca. No despacho, publicado na noite desta terça (8), a presidente do TJD-RJ Renata Bacelar solicita imagens do circuito interno de segurança do Estádio Nilton Santos “para apuração de existência ou não de infração disciplinar desportiva, na forma do artigo 81 do CBJD”.

A decisão saiu horas depois de o Fluminense ter protocolado pedido ao TJD-TJ solicitando a apuração das imagens veiculadas em mídias sociais, após o Fla-Flu, em que o atacante rubro-negro teria sido xingado com ofensa racista por um torcedor tricolor.

Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!! #RacismoNão @Flamengo @FFERJ https://t.co/Jw3IGJbnmq — Gabi (@gabigol) February 6, 2022

Na última segunda (7) , também pelas redes sociais, o Tricolor reiterou que "considera intolerável qualquer tipo de preconceito e se orgulha de manter como lema o “Time de Todos”, de respeito ao próximo, independentemente de raça, gênero, credo ou orientação sexual".

Na súmula da partida, o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus não registrou xingamentos racistas contra o atacante rubro-negro durante o jogo.

Pelas redes sociais, a deputada estadual Mônica Francisco - vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - afirmou ter pedido celeridade na apuração do cano pela Confederação Brasileira e Futebol (CBF) e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).