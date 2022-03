Díaz e Salah marcam e ajudam Liverpool a vencer o Brighton no Inglês

O atacante do Liverpool, Luis Díaz, marcou no primeiro tempo, antes de Mohamed Salah converter um pênalti na etapa final, em uma vitória confortável por 2 a 0 sobre o Brighton pelo Campeonato Inglês neste sábado (12).

A vitória do Liverpool no estádio Amex foi a sua oitava seguida na competição, e o time de Jürgen Klopp, em segundo lugar, reduziu a diferença para o líder da Premier League, Manchester City, para três pontos.

O City, que tem 69 pontos, pode aumentar a vantagem na segunda-feira quando viaja para enfrentar o Crystal Palace.

