F1 não substituirá GP da Rússia e temporada terá 22 corridas

A temporada 2022 da Fórmula 1 será reduzida para 22 corridas depois que a categoria disse nesta quarta-feira (18) que não substituirá o GP da Rússia, inicialmente marcado para 25 de setembro, mas posteriormente cancelado, apesar do interesse de outros países.

A Fórmula 1 havia programado um recorde de 23 provas este ano, mas a corrida em Sochi foi cancelada em fevereiro e o contrato foi rescindido no início de março após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Formula 1 will race at 22 Grands Prix in 2022#F1 https://t.co/nY6pfUaLvT — Formula 1 (@F1) May 18, 2022

A categoria havia dito que preencheria a vaga, tendo várias opções, incluindo Catar e Turquia, além de uma segunda corrida em Cingapura, mas agora haverá uma pausa extra antes da dobradinha Cingapura e Japão.

Outra corrida na Europa foi considerada um grande desafio logístico, enquanto as temperaturas no Catar - que retorna ao calendário no próximo ano como parte de um acordo de 10 anos - levantaram preocupações.

A Fórmula 1 também teve que equilibrar o valor comercial da realização de uma 23ª corrida sobre os custos adicionais a todos os envolvidos, com as equipes já lutando contra as pressões inflacionárias e hotéis e voos mais caros.

A decisão de não adicionar um substituto foi anunciada no site oficial da categoria.

A Fórmula 1 deve se expandir novamente na próxima temporada, com uma corrida noturna de Las Vegas marcada para estrear como uma terceira etapa nos Estados Unidos.

