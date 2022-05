Frankfurt vence Rangers nos pênaltis e conquista título da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt (Alemanha) venceu o Rangers (Escócia) por 5 a 4, nos pênaltis, nesta quarta-feira (18), para levar o título da Liga Europa e conquistar seu primeiro troféu europeu em 42 anos.

