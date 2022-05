Técnico espanhol Mikel Arteta renova contrato com Arsenal até 2025

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, assinou um novo contrato que o manterá no clube londrino até 2025, anunciou o time da Premier League nesta sexta-feira (6).

Arteta substituiu Unai Emery em dezembro de 2019 e seu contrato anterior terminava no final da próxima temporada.

"Estou animado, grato e muito, muito feliz hoje", disse o técnico de 40 anos ao site do clube. "Quando falei com [o diretor] Josh [Kroenke], ele podia ver o clube no mesmo ponto e ele queria levar o clube do jeito que eu queria. Tudo o que ele disse, e o que [o proprietário] Stan [Kroenke] disse quando eu estive junto com os dois, eles sempre cumpriram."

Arteta conquistou a Copa da Inglaterra com o Arsenal na temporada 2019-2020 depois de vencer o Chelsea na final. Em sua primeira temporada completa no comando no ano passado, o espanhol levou o clube ao oitavo lugar no campeonato.

O Arsenal está atualmente em quarto e ocupa a última vaga para a Liga dos Campeões com quatro jogos restantes.

"Queremos levar o clube ao próximo nível e competir realmente com os melhores times. Para isso, temos que jogar a Liga dos Campeões. Temos que ser capazes de evoluir o time, melhorar nossos jogadores, melhorar todos os departamentos", acrescentou Arteta.

