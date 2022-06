LaLiga apresenta queixas à Uefa contra PSG e Manchester City

A LaLiga apresentou uma queixa à Uefa contra o PSG (França) e o Manchester City (Inglaterra) por supostas violações do fair play financeiro, anunciou a liga profissional espanhola de futebol.

A organização disse que tomará “mais ações legais junto aos sistemas de Justiça da União Europeia, França e Suíça”, pois entende que “esses clubes estão violando continuamente os regulamentos atuais” do fair play financeiro.

A LaLiga disse que fez a queixa contra o Manchester City à Uefa em abril, antes de apresentar ação contra o PSG na semana passada.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, afirmou no mês passado que a organização tomaria medidas legais contra o clube francês depois que o atacante Kylian Mbappé esnobou uma transferência para o Real Madrid e renovou seu contrato com o PSG até 2025.

A LaLiga reagiu com ira à extensão do contrato de Mbappé, dizendo que a nova oferta do PSG a Mbappé “ataca a estabilidade econômica” do futebol europeu.

“É escandaloso que um clube como o PSG, que na última temporada tenha registrado prejuízos de mais de 220 milhões de euros depois de acumular prejuízos de mais de 700 milhões de euros em temporadas anteriores […], com um elenco que custou cerca de 650 milhões nesta temporada, possa fechar tal acordo”, declarou a LaLiga na ocasião.

