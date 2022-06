País de Gales supera Ucrânia e volta a uma Copa do Mundo após 64 anos

O País de Gales encerrou sua espera de 64 anos por uma vaga na Copa do Mundo ao derrotar a Ucrânia por 1 a 0 neste domingo (5), pondo fim às esperanças do país devastado pela guerra de chegar ao Catar.

Um gol contra de Andriy Yarmolenko decidiu o jogo.

Apesar da atmosfera barulhenta e apaixonada, a Ucrânia esteve no topo desde o início e o goleiro do País de Gales, Wayne Hennessey, esteve ocupado no primeiro tempo, fazendo três defesas vitais para manter o empate.

Foi nesse ambiente que o País de Gales assumiu a liderança aos 34 minutos. Bale disparou um livre rasteiro a 25 metros de distância e Yarmolenko, tentando cabecear para fora, mandou para a rede, passando pelo indefeso Georgiy Bushchan.

Aaron Ramsey desperdiçou uma grande chance de dobrar a vantagem do País de Gales após o intervalo, antes de Neco Williams acertar um chute na trave.

Mas o País de Gales, que jogou pela última vez em uma Copa do Mundo em 1958, teve de agradecer a Henessey novamente ao fazer uma bela defesa após um poderoso cabeceio de Artem Dovbyk, a seis minutos do final.

