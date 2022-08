Hipismo paralímpico: Rodolpho Riskalla fatura 2º bronze em Mundial

O brasileiro Rodolpho Riskalla conquistou, neste domingo (14), a segunda medalha de bronze do Mundial de hipismo paralímpico, que é disputado na cidade de Herning (Dinamarca). Para alcançar a conquista na prova freestyle (estilo livre), o atleta paulista registrou a nota 78,385% na prova com coreografia livre e música. O ouro ficou com a holandesa Sanne Voets, com o índice de 82,485%, e a prata com a norte-americana Kate Shoemaker, com 80,275%.

Rodolpho Riskalla conquista 2º bronze em último dia de Mundial de hipismo paralímpico na Dinamarca: https://t.co/lpmysTHAWP pic.twitter.com/f43bLDpVke — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 14, 2022

Na quarta (10), o brasileiro já tinha levado o bronze na prova técnica individual Grau IV no Mundial. Com essas duas conquistas, o cavaleiro chega a quatro medalhas nesses eventos. Ele já havia conquistado duas pratas em 2018 nos Estados Unidos. Todas vieram com o cavalo Don Henrico, que se despediu das competições na Dinamarca. “Estávamos felizes com Don Henrico, foi uma super última prova. Foi emocionante”, declarou o maior vencedor na história do adestramento paraequestre brasileiro à assessoria do Comitê Paralímpico (CPB).

Rodolpho era cavaleiro do hipismo convencional até 2015, e migrou para o desporto paralímpico após contrair uma meningite bacteriana. O cavaleiro disputa competições no Grau IV (para atletas com comprometimentos leves em um ou dois membros, ou com deficiência visual moderada).