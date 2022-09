Liga dos Campeões: Liverpool bate Ajax com gol de Matip no final

Joel Matip marcou o gol da vitória do Liverpool (Inglaterra) aos 44 minutos do segundo tempo e o vice-campeão europeu da temporada passada bateu o Ajax (Holanda) por 2 a 1 no final da partida válida pelo Grupo A da Liga dos Campeões, em Anfield, nesta terça-feira (13).

A equipe de Jürgen Klopp perdeu o jogo de abertura do grupo por 4 a 1 para o Napoli (Itália) e caminhava para outro resultado decepcionante, até que o zagueiro subiu para cabecear em cobrança de escanteio. A bola parecia ter sido tirada em cima da linha, mas o gol foi validado pelo árbitro assistente.

Mohamed Salah colocou o time da casa na frente aos 17 minutos após passe de Diogo Jota, mas a vantagem durou apenas 10 minutos, pois o Ajax empatou com um chute impressionante de Mohammed Kudus, que abriu espaço na área antes de martelar a bola no canto superior.

O Club Brugge (Bélgica) conseguiu uma vitória surpreendente por 4 a 0 sobre o FC Porto (Portugal) fora de casa, a segunda consecutiva, e que coloca a equipe belga na liderança do Grupo B.

Ainda pelo Grupo B, o Bayer Leverkusen (Alemanha) deixou para o final, mas bateu o Atlético de Madrid (Espanha) em casa por 2 a 0, com gols de Robert Andrich e Moussa Diaby aos 39 e aos 42 do segundo tempo. O Leverkusen é o segundo do grupo com três pontos, e tem o mesmo número de pontos que a equipe madrilenha em terceiro.

O Olympique de Marselha (França) perdeu para o Eintracht Frankfurt (Alemanha) por 1 a 0 em casa com um gol de Jesper Lindstrom na segunda etapa e complicou suas chances de classificação para a próxima fase do torneio. O Frankfurt está em terceiro no Grupo D, liderado pelo Sporting (Portugal), que já tem o máximo de 6 pontos após derrotar mais cedo o segundo colocado Tottenham (Inglaterra) por 2 a 0.

