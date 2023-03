Empolgação saudita aumenta com anúncio da 3ª visita de Messi ao país

A empolgação saudita com a possibilidade de o atacante Lionel Messi ingressar na liga profissional do país aumentou nesta quinta-feira (9), depois que foi anunciado que ele visitará o reino pela terceira vez em menos de um ano ainda neste mês.

O argentino, que comandou sua seleção ao título da Copa do Mundo no Catar no ano passado, fará uma visita de férias, disse o ministro do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al-Khatib.

"É uma alegria dar as boas-vindas ao nosso embaixador do turismo... e sua família e amigos neste mês... para desfrutar dos nossos mais belos destinos turísticos, conectar-se com o nosso povo e desfrutar de experiências únicas!", afirmou Al-Khatib no Twitter.

A notícia veio horas antes da eliminação do clube de Messi, o Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira (8).

A nação rica em petróleo nomeou Messi seu embaixador do turismo no ano passado, e ele visitou Jeddah em maio, antes de retornar em janeiro para um amistoso do PSG contra um time de estrelas da Liga Saudita, quando enfrentou o grande rival Cristiano Ronaldo.

O acordo de Ronaldo com o clube saudita Al-Nasr selado no ano passado - amplamente divulgado como valendo mais de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão) em 2 anos e meio - levou a rumores de uma nova rivalidade com Messi na Liga Saudita, depois que a mídia local informou o interesse de Al-Hilal e Al-Ittihad na contratação do campeão mundial.

Os torcedores do Al-Ittihad cantaram o nome de Messi em uma partida na sexta-feira (3), e o presidente do clube, Anmar Al-Haeli, se referiu a um acordo com Messi em um vídeo na semana passada, dizendo: "se Deus quiser. O negócio precisa de tempo e acordo."

