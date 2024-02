Dois menores são denunciados por tiros na festa do Super Bowl nos EUA

Dois menores de 18 anos foram denunciados em um tribunal de Kansas City pela troca de tiros que gerou caos em uma festa para comemorar a vitória do time da cidade, o Kansas City Chiefs, no Super Bowl do fim de semana passado, disseram as autoridades nesta sexta-feira (16).

Uma pessoa morreu e outras 22, incluindo nove crianças, foram baleadas durante a celebração na última quarta-feira (14).

A promotora do Condado de Jackson, Jean Peters Baker, confirmou em um comunicado por escrito nesta sexta-feira que os dois adolescentes foram denunciados como menores em um tribunal da vara familiar, mas não deu mais detalhes.

Pedidos por comentários do tribunal não foram retornados em um primeiro momento. O gabinete de Baker afirmou que tentará julgar os dois suspeitos como adultos, mas, pela lei do Missouri, eles primeiro precisam ser denunciados como menores.

A Polícia afirmou que os tiros foram disparados durante uma briga entre várias pessoas, no momento em que a festa dos Chiefs terminava. Várias armas de fogo foram recuperadas no local do tiroteio.

A festa comemorando o triunfo dos Chiefs sobre o San Francisco 49ers no Super Bowl do último domingo atraiu até um milhão de torcedores, segundo a chefe de Polícia de Kansas City, Stacey Graves, e o barulho dos tiros no momento em que o evento era dispersado fez com que multidões corressem em busca de abrigo.

