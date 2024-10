Atletico cumpre sanções e não venderá parte dos ingressos em 5 jogos

O Atlético de Madri decidiu não vender ingressos a alguns de seus torcedores para os próximos cinco jogos do time fora de casa por todas as competições, após sanções da Uefa e da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), anunciou o clube nesta quinta-feira.

A decisão afetará detentores de carnês de temporada com assentos na arquibancada sul inferior do estádio Metropolitano, onde os torcedores ultras geralmente estão localizados, após dois incidentes separados.

Na semana passada, o Atlético foi multado em 30.000 euros (R$ 185 mil) e recebeu uma proibição suspensa de vender ingressos para seus torcedores fora de casa para o próximo jogo por competições europeias, após alguns deles demonstrarem comportamento racista na derrota por 4 a 0 para o Benfica pela Liga dos Campeões, em 2 de outubro.

No início deste mês, a Federação Espanhola também ordenou que o clube jogasse suas próximas três partidas como mandante com um fechamento parcial do estádio, após seu jogo em casa contra o Real Madrid, em 29 de setembro, ser suspenso devido a itens jogados no gramado.

Nesta quinta-feira (17), o Comitê de Competição da Federação Espanhola reduziu a sanção para uma partida, após recurso.

No entanto, o Atlético poderá enfrentar outra punição pelos incidentes do clássico de Madri, imposta pelo Comitê Antiviolência do governo, que exigiu o fechamento total do Estádio Metropolitano por duas semanas, além de uma multa de 65.000 euros (R$ 367,8 mil)..

"Todos nós temos que trabalhar juntos com muita seriedade e consciência para erradicar a violência dos estádios e do esporte em geral", disse José Manuel Rodríguez Uribes, secretário de Esportes da Espanha, a repórteres na quarta-feira (16). "Portanto, acredito que a sanção [fechamento do estádio por duas semanas] é necessária, justa e proporcional."

Após os incidentes no clássico, a liga espanhola apresentou à Comissão contra a Violência da Espanha um relatório que alega 142 incidentes relacionados aos ultras do Atlético (Frente Atlético) entre as temporadas 2015/16 e 2022/23, dizendo que apresentaria uma queixa criminal pedindo a dissolução do grupo.