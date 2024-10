Tênis de mesa: final de duplas mistas do Pan-Americano só terá Brasil

O Brasil já tem garantidas, antecipadamente, um ouro e um prata nas duplas mistas no Pan-Americano de Tênis de Mesa, em El Salvador, antes mesmo da primeira final nesta quarta-feira (16), a partir das 22h30 (horário de Brasília). De um lado da mesa estará Hugo Calderano e Bruna Takahashi e do outro a irmã dela, Giulia, em parceria com Guilherme Teodoro. Eles avançaram à finalíssima do Pan após vencerem as semifinais na noite de terça (15), na capital São Salvador. O Pan de El Salvador tem transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês). Principal competição continental da temporada 2024, o Pan vai até domingo (20).

O TÊNIS DE MESA BRILHA NO PAN-AMERICANO! 🏓🤩



As nossas duplas mistas, Hugo Calderano / Bruna Takahashi e Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi garantiram o ouro e a prata para o #TimeBrasil! 🥇🥈



A final brasileira acontece nesta quarta-feira, (16), às 22h, com transmissão do… pic.twitter.com/kK6O6gtLiT — Time Brasil (@timebrasil) October 16, 2024

Em sua primeira competição continental como dupla, o casal de namorados Calderano e Bruna Takahashi (cabeça de chave 18) levaram apenas 17 minutos para despacharem os norte-americanos Jishan Liang e Amy Wang (cabeças de chave 6) por 3 sets a 0 (11/7, 11/6 e 11/3).

Antes, os compatriotas Guilherme e Giulia já haviam superado na semi os chilenos Nicolas Burgos e Paulina Veja, que iniciaram o Pan como terceira melhor dupla (cabeça de chave 3). Após uma batalha equilibrada, os brasileiros ganharam por 3 sets a 2 ( 11/7, 11/4, 7/11. 9/11 e 11/8).

Demais disputas

Antes da final de mistas, às 19h30, tem semifinais de duplas masculinas. Guilherme Teodoro em parceria com Vitor Ishiy enfrentam os argentinos Horácio Cifuentes e Santiago Lorenzo.

A partir das 20h10, tem semi feminina na duplas. As brasileiras Giulia Takahashi e Laura Watanabe (cabeças de chave número 1), encaram as mexicanas Cilo Barcenas e Arantxa Cossio Aceves (cabeças de chave 3).

Chave de simples

Guilherme Teodoro e Calderano compete nas competições individuais (simples), assim como Leonardo Iizuka e Vitor Ishiy, demais integração da equipe masculina. A competição de simples feminina conta com Na simples feminina, delegação brasileira conta com as imãs Bruna e Giorgia Takahashi e Laura Watanabe. Todos avançaram às quartas de final, cujas partidam estão em andamento nesta tarde.