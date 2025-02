Durante julgamento na Espanha, Rubiales nega beijo forçado em Hermoso

O ex-presidente da federação espanhola de futebol Luis Rubiales disse a um tribunal na terça-feira que a jogadora Jenni Hermoso deu consentimento para que ele a beijasse após vitória da Espanha na Copa do Mundo feminina de 2023.

"Tenho certeza absoluta de que ela me deu permissão", afirmou Rubiales ao tribunal de Madri, onde está sendo julgado. "Naquele momento, foi algo completamente espontâneo."

Rubiales, de 47 anos, é acusado de agressão sexual por beijar Jenni Hermoso na boca e depois tentar coagi-la - com a ajuda de três outros ex-funcionários da federação de futebol - a dizer publicamente que o beijo na cerimônia de premiação da Copa do Mundo de 2023, na Austrália, foi consensual.

Ele negou as acusações, insistindo que o beijo foi consensual, enquanto Jenni Hermoso disse que não foi.

Perguntado se normalmente beija as pessoas na boca, Rubiales disse que a ocasião e o fato de conhecer Hermoso há muito tempo justificavam o beijo. Ele afirmou que faria algo semelhante com um jogador do sexo masculino ou com uma de suas filhas.

"Não se ganha uma Copa do Mundo todos os dias", disse ele. "Quando vejo minhas filhas, não dou um beijo nelas, mas na véspera de Ano Novo dou um beijo nelas."

O beijo foi testemunhado por milhões de telespectadores e por um estádio inteiro em Sydney durante a cerimônia de premiação após a vitória da equipe feminina espanhola na Copa do Mundo de 2023, e a confusão que se seguiu deu impulso ao movimento "Me Too", no qual as jogadoras combatem o sexismo e lutam pela paridade com seus pares homens.

A promotoria está pedindo 2 anos e meio de prisão para Rubiales, embora na Espanha as pessoas condenadas a penas inferiores a dois anos geralmente possam escapar do encarceramento pagando indenizações, se não tiverem condenações anteriores.

Além de Rubiales, o ex-técnico da seleção feminina Jorge Vilda, o ex-diretor esportivo da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Albert Luque e o ex-diretor de marketing da RFEF Ruben Rivera também estão sendo julgados por seus supostos papéis na pressão sobre Hermoso. Eles negaram as acusações.

Ao testemunhar na semana passada, Jenni Hermoso disse que não concordou com o beijo e que o furor havia manchado o que deveria ter sido um dos dias mais felizes de sua vida.

O veredicto do caso é esperado para março, cerca de um mês após o término do depoimento das testemunhas.

