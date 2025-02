Tênis em cadeira de rodas: Brasil terá trio feminino na Copa do Mundo

O Brasil assegurou presença na Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas por equipes femininas após vencer o torneio qualificatório em Cuenca, no Equador. O trio formado por Meirycoll Durvall, Vitória Mirada e Jade Lanai se junta a equipe brasileira masculina (categorias Open, Quad e Júnior) que assegurou presença no ano passado. A Copa do Mundo ocorrerá entre 6 e 11 de maio em Antália (Turquia).

A equipe nacional chegou embalada no Equador, com duas tenistas campeãs no circuito internacional. A mineira Vitória Mirada faturou os títulos de simples e de duplas no Aberto da Austrália deste ano, assim como o fizera a tocantinense Jade Lanai no US Open de 2022.

Alô, Copa do Mundo! ☎️ As meninas do Time Brasil BRB estão chegando! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Nesta quinta-feira, as nossas tenistas do TCR venceram as chilenas, por 2 a 1, no Qualifying do mundial da modalidade e carimbaram o passaporte para a competição pic.twitter.com/qa8HFsQRci — CBT (@cbtenis) February 21, 2025

O qualificatório contou ainda com a participação de Chile e Equador. Todas as seleções se enfrentaram em grupo único e apenas a primeira colocada, no caso a brasileira, arantiu a vaga na Copa do Mundo, na Turquia.

O trio verde e amarelo selou a classificação na quinta (20), após derrotar o Chile na última rodada, por 2 jogos a 1. Na primeira partida, a mineira Meirycoll derrotou Glória Llamin por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/0); na sequência, Vitória Miranda foi superada por Macarena Cabrillana por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/1); mas no terceiro e último jogo, as brasileiras Jade e Meirycoll cravaram 2 sets a 0 sobre as adversária Macarena e Glória.