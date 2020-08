Correios lançam selos comemorativos inspirados em doodles

Os Correios lançaram selo para marcar o Dia Nacional do Selo. Com uma característica diferente, o selo comemorativo tem imagens de doodles, palavra inglesa que se refere a um tipo de desenho simples criado de forma aleatória, como os rabiscos feitos por uma pessoa em cadernos, blocos de anotação ou em qualquer papel disponível.

A cartela com 12 selos comemorativos pode ser comprada nas principais agências dos Correios e também na loja virtual no site da empresa.

Comemorado no dia 1º de agosto, o Dia Nacional do Selo marca os 177 anos do primeiro selo lançado no Brasil, que foi o Olho de Boi, em 1843. Segundo os Correios, este foi o segundo selo a ser lançado no mundo, depois do Penny Black, lançado três anos antes, em maio, na Inglaterra.

Na arte do exemplar comemorativo de 2020, a designer Jamile Costa Sallum fez doodles com selos nacionais e ícones da filatelia, com o agrupamento de diversos elementos deste universo. “Os desenhos evidenciam, com leveza e dinamismo, como um fluir de pensamentos, as inúmeras inspirações que podem se transformar em emissão filatélica”, destacaram os Correios, em nota.

O Dia Nacional do Selo celebra todos os selos postais brasileiros e a prática de colecionar as unidades, a filatelia. De acordo com os Correios, essa prática tem início no Brasil nos últimos anos do século XIX, com o surgimento dos primeiros clubes filatélicos.

Já os selos comemorativos, os mais associados ao colecionismo, apareceram pela primeira vez no país em 1900.