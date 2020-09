Marco Aurélio, do STF, recebe alta após operação no joelho

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta (20) após ser submetido a um procedimento cirúrgico no joelho direito. Ele deve se recuperar com sessões de fisioterapia em casa e não pretende se afastar de suas atividades.

Segundo boletim médico do hospital DF Star, em Brasília, o ministro encontra-se “em bom condicionamento físico”. Ele realizou artroscopia no menisco direito “devido a uma entorse ocasionada por episódio éstico”, informaram os médicos responsáveis.

Ao dar entrada no hospital, no (19), Marco Aurélio fez teste para contaminação por covid-19, cujo resultado foi negativo.