MPSP investiga mais de 20 denúncias de abuso sexual por nutrólogo

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) abriu investigação para apurar denúncias de abuso sexual por pacientes do nutrólogo Abib Maldaun Neto. A promotoria informou que foi procurada por 21 mulheres que relataram condutas indevidas do médico.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) informou que suspendeu cautelarmente o registro do médico devido às denúncias de abuso. “A suspensão é válida por seis meses, podendo ser renovada por igual período e, neste prazo, o registro profissional do médico ficará suspenso em todo o território nacional”, enfatiza a nota de entidade.

Processos

Maldaun Neto responde ainda a processos ético-profissionais e a sindicâncias no Cremesp em razão das denúncias, que correm em sigilo. O médico também responde na Justiça a um processo sigiloso devido a acusações de abuso de pacientes durante as consultas.

De acordo com a defesa de Maldaun Neto, o médico está recorrendo da condenação em primeira instância.

“Mantenho a consciência tranquila, pois em décadas arduamente dedicadas à medicina jamais pratiquei qualquer ato imoral ou ilegal contra qualquer paciente ou cidadão. Sempre atuei de forma ética, integra e profissional zelando pela dignidade da honrosa profissão a qual dedico a minha vida, por esta razão sempre colaborei com o processo, comparecendo em todos os atos e me colocando à disposição da justiça a fim de que a verdade real dos fatos seja devidamente comprovada”, diz a nota no médico divulgada na página de seu consultório.