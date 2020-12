CCBB Rio encerra dezembro com programação educativa gratuita

Para encerrar as atividades deste ano, o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB Rio) oferece programação presencial e remota inteiramente gratuita. Nas atividades presenciais, cumprem-se todos os protocolos sanitários para evitar a contaminação pela covid-19. O uso de máscara é obrigatório, há medição de temperatura, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento social.

Neste sábado (26), às 15h, haverá o Lugar de Criação – uma oficina de artes com atividades gratuitas de experimentação de materiais, sons e movimentos, em processos artísticos voltados à criação de imagens. O objetivo é promover o convívio e o diálogo com as artes e temáticas atuais, em vivências dirigidas a crianças, jovens e adultos. A capacidade do Lugar de Criação é de 12 pessoas. O agendamento deve ser feito previamente pela internet, no endereço www.eventim.com.br. Para essa atração, é emitido apenas um ingresso por CPF, mas o representante pode ter a companhia de até três pessoas da família.

A exposição Alphonse Mucha: O Legado da Art Nouveau tem visitas mediadas diariamente: na segunda-feira, às 12h e às 16h; na quarta, às 16h; na quinta, às 12h; na sexta, às12h e às 16h; e no sábado e no domingo, às 12h. O CCBB fica fechado para visitação na terça-feira.



Nas visitas mediadas em português, com tradução em língua brasileira de sinais (Libras), os educadores acolhem pessoas com deficiência auditiva, nas quintas-feiras e sábados, às 16h. A mostra Alphonse Mucha: O Legado da Art Nouveau permite que o público conheça um acervo com 100 obras do pintor checo cedidas pela Fundação Mucha. É a maior coleção do artista reunida e apresentada pela primeira vez no Brasil. A exposição fica em cartaz até o dia 28 de fevereiro e também pode ser visitada por meio de mediadas virtuais.

As visitas à exposição permanente O Banco do Brasil e sua História, na Galeria de Valores, são feitas às quartas-feiras, às 12h, e aos domingo, às 16h. Nas duas, a lotação é limitada a seis pessoas.

Remotamente

Com acesso franqueado a todo o país, o Portal Educativo apresenta muitas opções para quem prefere se divertir em casa, com a família, neste fim de dezembro.



Para encerrar a programação remota do mês, haverá, às 10h de terça-feira (29), o evento Com A Palavra "Egito Antigo – Do Cotidiano à Eternidade", no qual a arqueóloga e historiadora Cintia Gama conduz o público pelas galerias, abordando a mostra a partir de outros campos de conhecimento, múltiplos olhares e modos de se relacionar com a arte. A classificação indicativa é livre, e o evento indicado para maiores de 10 anos de idade. As inscrições podem ser feitas no CCBB Educativo.

Janeiro

A programação educativa e gratuita do CCBB Rio, tanto para as atividades presenciais quanto virtuais, prossegue em Janeiro, mediante agendamento prévio pelo site ou pelo aplicativo eventim.

O destaque nos encontros presenciais é para a atividade do Dia dos Fotógrafos, no dia 9, na sala do educativo, às 10h, quando será prestada homenagem aos profissionais e amadores da fotografia, uma das maiores invenções da era moderna, conforme lembrou o CCBB Rio, por meio de sua assessoria de imprensa.

Nesse encontro, o público mirim, acima de 5 anos, além de jovens e adultos, é convidado a participar da oficina de produção de imagens, a partir dos detalhes do prédio do CCBB Rio, em diálogo com a arquitetura, a memória e o patrimônio. Os exercícios são conduzidos com o uso dos celulares dos participantes, que conhecerão mais sobre questões técnicas da fotografia: enquadramento, exposição de luz - abertura e velocidade.

A classificação é livre, indicada para pessoas acima de 5 anos. A capacidade é de até 12 pessoas, mediante agendamento prévio no eventim. Para esta atividade é permitido apenas um ingresso por CPF; o representante pode ser acompanhado por até três pessoas de sua família.

Aos sábados, às 15h, continua o Lugar de Criação. Nos dias 2 e 30 de janeiro, o Lugar de Criação – Oficina de Artes traz exercícios de experimentação de materiais, sons e movimentos em processos artísticos voltados para a criação de imagens. Para o dia 9, está previsto encontro de leitura mediada de livros ilustrados, seguido pela criação de narrativas de invenção com imagens e textos reunidos em publicações artesanais.

No dia 16, a Oficina de Saberes promove encontro de produção de narrativas a partir dos imaginários culturais dos participantes, em diálogo com a cidade onde vivem, e as exposições em cartaz. No dia 23, a atração são os Jogos de Arte, que exploram brincadeiras e jogos que envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita. As oficinas têm duração de uma hora e são indicadas para maiores de 3 anos de idade.

Do dia 13 ao dia 19 de abril, o público terá acesso a visitas mediadas à exposição Chiharu Shiota: Linhas da vida [Lifelines], com 70 obras da artista japonesa que compõem a mostra retrospectiva Linhas da Vida, abrangendo desde o início de sua produção artística aos dias atuais. Chiharu Shiota nasceu em Osaka, Japão, iniciou a carreira em 1994 e está radicada há 23 anos em Berlim. As visitas mediadas ocorrem aos domingos, segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h e às 16h.

Digital

As atrações digitais também serão variadas em janeiro. Para os amantes de cinema, o Laboratório de Crítica traz o tema "O cinema feminino e a escrita crítica de cinema Mariana Souza". O encontro será conduzido pela pesquisadora Mariana Souza, no dia 14, às 14h, e terá100 lugares disponíveis. No encontro, Mariana compartilhará o trabalho das mulheres negras, indígenas e LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) no cinema brasileiro contemporâneo.

Em homenagem a uma das expressões culturais brasileiras, que é a dança, está previsto o evento Múltiplo Ancestral – “Dançar, Dançar”. No dia 16, às 10h, o músico, ator e diretor de teatro Fernando Leme e o videomaker, artista visual e editor do audiovisual que será mostrado, Guilherme Fogagnoli, apresentarão o videoclipe da canção inédita Dançar, Dançar, com letra e música de Fernando Leme, produzida especialmente para o CCBB Educativo. O encontro promete ser animado e dançante. A classificação indicativa é livre, e o evento está aberto para pessoas acima de 3 anos de idade.

No dia 20, às 19h, será ministrado o curso Transversalidades, com os educadores Kau Clarke e Fred Behrends, que falarão sobre educação e natureza. O encontro, no site do CCBB Educativo e nas redes do CCBB, na plataforma Zoom, é voltado para professores e educadores e acessível em Libras. Podem participar até 500 pessoas. A duração é de duas horas e a indicação é para maiores de 16 anos de idade.

Criação

Ainda na programação remota, está previsto para o dia 22, às 10h, o Lugar de Criação – A Escala de Cores da Minha Casa. O convite é para que crianças e suas famílias participem da proposta digital e descubram as cores das casas de alguns artistas e de outras pessoas e destina-se a quem tem mais de 3 anos de idade.

No dia 26, às 10h, haverá o evento Com a Palavra – Ivan Serpa. Nesta atividade, o Laboratório de Ciência da Conservação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) convida a professora do curso de Conservação - Restauração de Bens Culturais Móveis e Doutoranda em Patrimônio Cultural, Giulia Vilela Giovani, para abordar a produção do artsta de Ivan Serpa, a partir das obras presentes na exposição Ivan Serpa - A Expressão do Concreto, em cartaz no CCBB de Belo Horizonte. O evento é indicado para maiores de 10 anos.

A programação virtual traz também Processos Compartilhados – “A produção de trailler no Cinema”, com Ricardo Mehedff, diretor, montador e produtor de cinema e de traillers, no dia 28, às 14 horas. Este encontro visa a formação de artistas, educadores, críticos, produtores, curadores e demais profissionais do campo da arte e da produção cultural. O evento aborda a evolução dos traillers desde 1930, além das técnicas usadas para criação e montagem. Disponível para 100 participantes e indicado para maiores de 16 anos.