Hoje é Dia: semana tem datas dedicadas aos surdos e à doação de órgãos

O Hoje é Dia entre 26 de setembro e 2 de outubro traz datas que representam conquistas e conscientização - seja pela inclusão do outro, do incentivo à doação de órgãos ou pela busca da saúde. Na lista, estão os dias nacionais dos Surdos e da Doação de Órgãos e Tecidos, bem como o Dia Mundial do Coração.

Abrindo a semana, logo no dia 26, é o Dia Nacional dos Surdos. Instituído em 2008, a data foi escolhida por ser neste dia que foi criada a primeira escola brasileira para surdos, ainda no ano de 1857, pelo imperador Dom Pedro II: o Colégio Nacional para Surdos-Mudos, no Rio de Janeiro, atualmente chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines).

O Repórter Visual, veiculado pela TV Brasil, foi o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Em 2019, o programa mostrou como funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e, em entrevista com o professor Rodrigo Rosso, lembrou que setembro é um mês marcado pelas conquistas da comunidade surda. Assista:

Desde 2005, o currículo escolar teve a inclusão de Libras como uma disciplina curricular obrigatória na formação de professores surdos, professores bilíngues, pedagogos e fonoaudiólogos. A professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Paulo, Cristina Lacerda, em entrevista ao Tarde Nacional, falou da importância do ensino de Libras para a aprendizagem e inclusão das crianças surdas.

Ainda sobre o Dia Nacional dos Surdos, o Caderno de Música, que vai ao ar pela Rádio MEC FM, faz um especial sobre a vida e obra de grandes compositores que tiveram perda auditiva, algo muito frequente no meio musical. O mais famoso deles, claro, Ludwig van Beethoven. Clique para ouvir:

E outra data importante de conscientização social é o dia 27, quando se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. No ano passado, a Agência Brasil explicou, passo a passo, como é feito um transplante de órgãos no país. Em outra matéria, de 2019, a Agência Brasil destacou que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo.

Naquele mesmo ano, o Repórter Brasil, da TV Brasil, trouxe os desafios da doação de órgãos no país ao relembrar a história de Marilânia, que tinha feito transplante de coração havia cinco anos. Ela foi uma das pessoas retratadas pelo Caminhos da Reportagem, em 2015, em episódio que acompanhou pessoas que estavam na fila por transplantes.

Sobre o coração, no dia 29, o Dia Mundial do Coração faz um alerta e um pedido pelas mudanças de hábito. Em 2019, o Repórter Brasil mostrou que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada com mudanças de hábito, como prática de atividades físicas e alimentação equilibrada.

Turismo, cultura e tradição

Para os católicos, 26 de setembro é dia de celebrar São Cosme e São Damião, protetores das crianças e dos gêmeos, e também patronos dos médicos e dos farmacêuticos. Para as religiões de matrizes africanas, a homenagem é feita no dia seguinte, dia 27, com direito à distribuição de doces para as crianças. Este episódio do História Hoje explica as origens da data:

E esta tradição, que independe da religião, passa de geração em geração - como mostrou o Repórter Maranhão, da TV Brasil, em 2018:

O Dia Mundial do Turismo, instituído pela 3ª Conferência da Organização Mundial do Turismo, é comemorado na segunda-feira, dia 27. O Caminhos da Reportagem mostrou como a pandemia afetou esse setor tão importante para o país. A covid-19 trouxe protocolos e novas formas de se fazer turismo, em busca da natureza e longe dos grandes centros urbanos.

Já o dia 28 é lembrado pelos amantes do jazz como a data da morte do trompetista, compositor e bandleader Miles Davis. Reconhecido como o maior trompetista do jazz de todos os tempos, Davis faleceu há exatos 30 anos, em 1991. O quadro Rádio Memória, do programa Rádio Sociedade da Rádio MEC, trouxe a história e o som deste gigante:

O Jazz Livre!, da Rádio MEC, dedica vários episódios a Miles Davis (clique para acessar a lista completa): aqui, um compilado da vida e obra do gênio incontrolável do jazz, conhecido como um artista em constante busca de experimentação. Neste, o Jazz Livre!, conta por que ele ficou conhecido como o pai do cool jazz e do jazz modal. E por fim, um programa dedicado ao álbum Kind of Blue, gravado em 1959 e considerado o disco mais influente e mais vendido da história do jazz.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

26 de setembro a 2 de outubro de 2021 26 Nascimento do escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo (85 anos) Nascimento da tenista estadunidense Serena Williams (40 anos) Nascimento do ator fluminense Eduardo Tornaghi (70 anos) Morte do escritor e diretor de novelas paulista Walter Avancini (20 anos) Dia de São Cosme e Damião (para o catolicismo) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei nº 11.796/2008; marca a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, o Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro, atualmente conhecido por Instituto Nacional de Educação de Surdos Dia Mundial do Surdo (comemorado todos os últimos domingos de setembro) 27 Nascimento do instrumentista e compositor paulista Bonfíglio de Oliveira (130 anos) - considerado um dos maiores instrumentistas de seu tempo, ao lado de Pixinguinha e Luís Americano Dia de São Cosme e Damião (para o candomblé e umbanda) Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª Conferência da Organização Mundial do Turismo Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos Tombamento como patrimônio material dos Jardins de Burle Marx em Brasília - conforme Decreto nº 33.224, do governo do Distrito Federal (10 anos) 28 Morte do escritor, poeta e ensaísta estadunidense Hermann Mellville (130 anos) - autor do clássico Moby Dick e Bartleby, o Escrivão Nascimento do dramaturgo e cineasta fluminense Domingos de Oliveira (85 anos) Morte do trompetista, compositor e bandleader de jazz norte-americano Miles Davis (30 anos) Entra em vigor a Lei do Ventre Livre (150 anos) - a lei libertava todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela UNESCO Dia Mundial da Raiva - marca a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que em colaboração com seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva, uma doença totalmente prevenível que, ainda assim, mata uma pessoa a cada dez minutos em média. Data reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Dia da Gratidão à Mãe Preta - data criada em memória à Lei do Ventre Livre 29 Nascimento do pintor italiano Michelangelo Merisi, o Caravaggio (450 anos) Dia Mundial do Coração 30 Estreia da ópera Malazarte, de Lorenzo Fernândez, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (80 anos) Estreia da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Theater auf der Wieden, em Viena (230 anos) Encerramento do Massacre de Babi Yar, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial (80 anos) - calcula-se que mais de 33 mil judeus tenham sido assassinados na região de Kiev, Ucrânia, no intervalo de 36 horas Dia Marítimo Mundial - comemoração móvel (última quinta-feira de setembro), que está ratificada pela ONU, e instituída pelo Conselho de Administração da Organização Marítima Internacional, anteriormente conhecida como Organização Consultiva Marítima Intergovernamental; Dia Internacional da Tradução - data reconhecida pela ONU 1 Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração também conhecida como Dia Internacional do Idoso e instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na Resolução nº 456, de 14 de dezembro de 1990, que está oficializada no Brasil como Dia Nacional do Idoso Dia Mundial da Música - comemoração internacional, que foi instituída por uma resolução de 1973 da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos, que foi instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovada em 1978 pela União Vegetariana Internacional 2 Nascimento do músico, compositor e ator britânico Gordon Matthew Thomas Sumner, o Sting (70 anos) Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU em resolução de 15 de junho de 2007, para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração conforme lei nº 11.619, de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada ao Dia Internacional da Não-Violência Presidente Juscelino Kubitschek visita pela primeira vez a Praça do Cruzeiro, marco geodésico da construção da Nova Capital (65 anos)

*com produção de Simone Magalhães