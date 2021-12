Governo e empresas assinam termo de concessão de frequências para o 5G

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou hoje (7) os termos das concessões públicas de uso das radiofrequências que serão utilizadas na quinta geração de conectividade móvel no Brasil, o 5G.

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto e contarou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de representantes das dez empresas que venceram o leilão do 5G, realizado no início de novembro.

*Matéria em atualização.