Hoje é Dia: Natal e solstício de verão são destaques

O Hoje é Dia da semana entre os dias 19 a 25 dezembro lembra a festa do Natal, conhecida por comemorar o nascimento de Jesus para os cristãos. Além disso, no dia 24 é o aniversário da escritora Ana Maria Machado, responsável pela venda de mais de 20 milhões de exemplares dos seus livros, publicados em mais de 20 idiomas.

Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul

O próximo dia 21 dará início ao solstício de verão aqui no Brasil, ou seja, começará o verão no hemisfério sul. Ao mesmo tempo, acontece o solstício de inverno no hemisfério norte. Mas como isso ocorre exatamente? No momento do solstício, diferentemente do equinócio, o Sol estará em seu posicionamento máximo de norte a sul do planeta Terra. Logo, isso produz luminosidades diferentes para os dois hemisférios terrestres. O hemisfério sul receberá mais luz e estará no verão. Já o hemisfério norte, menos luz e estará no inverno.

Dia do Atleta

Também no dia 21 de dezembro, é comemorado o Dia do Atleta. A data foi decretada pelo ex-presidente Jânio Quadros, com o intuito de homenagear os atletas brasileiros pelo seu esforço, principalmente aqueles que levam a bandeira brasileira por todo o mundo em competições. Além disso, vem honrar os atletas do dia a dia, que não competem, mas se dedicam a algum tipo de esporte.

70 anos da primeira telenovela do Brasil

Escrita, dirigida e atuada por Walter Forster, Sua Vida Me Pertence, a primeira telenovela brasileira, estreou há 70 anos no dia 21 de dezembro de 1951. Apresentada ao vivo duas vezes por semana na extinta TV Tupi de São Paulo, Sua Vida Me Pertence foi precursora de um hábito que se tornaria comum na rotina do brasileiro: o ato de assistir a novelas. Ela também foi responsável por quebrar um grande tabu da época, dos anos 1950. Nela foi dado o primeiro “beijo” da televisão brasileira.

No vídeo abaixo, Thais Alves, filha da protagonista de Sua Vida Me Pertence, Vida Alves, conta à TV Brasil um pouco sobre os bastidores da televisão da época.

Ana Maria Machado

Eleita em 2003 para a Academia Brasileira de Letras, ABL, a escritora Ana Maria Machado reúne uma vasta biografia. Formada em letras neolatinas pela extinta Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, atuou como jornalista por um bom tempo, até 1980. Após isso, passou a se dedicar a escrever livros, experiência que ela já tinha tido contato antes. No decorrer de sua carreira, conquistou muitos prêmios e reconhecimentos no ramo da literatura.

Ana Maria Machado também ficou conhecida pela abertura, em 1979, da primeira livraria infantil do Brasil, a Malasartes, que existe até hoje na cidade do Rio de Janeiro. A escritora foi eleita em 2003 para a cadeira n° 1 da ABL. Ela chegou a presidir a Academia em 2012 e 2013. Nascida em Santa Teresa, no estado do Rio de Janeiro, em 1941, neste dia 24 de dezembro ela comemora 80 anos de vida.

No vídeo abaixo, Ziraldo conversa com a escritora no programa ABZ de Ziraldo da TV Brasil. Ana Maria Machado conta como iniciou sua carreira literária, na revista Recreio, em 1977.

Natal

No dia 25 de dezembro os cristãos comemoram o Natal. Conhecido pela tradição cristã como a data do nascimento de Jesus, o Natal é o sinal de um tempo de união, no qual as pessoas geralmente se juntam às suas famílias para celebrar a vinda do Cristo ao mundo.

Para comemorar, presépios são montados e pontos de luz são espalhados pelas casas e pelas cidades.

Confira na tabela do Hoje é Dia outros fatos e datas que marcaram a semana

19 a 25 de Dezembro de 2021 19 O Clube Atlético Mineiro sagra-se o primeiro campeão brasileiro de futebol, ao derrotar o Botafogo, no Maracanã, por 1 x 0 (50 anos) Criação da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante - RA VIII - anteriormente chamada como Cidade Livre, foi a primeira ocupação dos candangos (65 anos) 20 Morte do cientista, escritor, divulgador científico e ativista estadunidense Carl Sagan (25 anos) Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU, na Resolução nº 60/209 de 22 de dezembro de 2005 21 O basquetebol é jogado pela primeira vez, em Springfield, Massachusetts, EUA (130 anos) A primeira telenovela brasileira foi exibida na TV Tupi de São Paulo, Sua Vida Me Pertence, escrita e dirigida por Walter Forster (70 anos) Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul Dia do Atleta 22 Morte do compositor, jornalista e radialista pernambucano Fernando Lobo (25 anos) - foi diretor da Rádio Tamoio e produtor de diversas emissoras de rádio, especialmente a Rádio Nacional Presidente João Figueiredo assina lei que cria o Estado de Rondônia (40 anos) 23 Nascimento do poeta baiano Gregório de Matos Guerra (385 anos) - conhecido como Boca do Inferno, é considerado um dos maiores poetas do barroco em Portugal e no Brasil e o mais importante poeta satírico da literatura em língua portuguesa no período colonial O Rutan Modelo 76 Voyager foi a primeira aeronave a voar à volta do mundo sem parar ou reabastecer (35 anos) 24 Nascimento da escritora fluminense Ana Maria Machado (80 anos) - seus livros já venderam mais de 20 milhões de exemplares e foram publicados em mais de vinte idiomas 25 Morte do cantor, dançarino, compositor, produtor musical e multi-instrumentista estadunidense James Brown (15 anos) Natal

*Com supervisão de Alessandra Esteves