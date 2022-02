Hoje é Dia destaca os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil

O Hoje é Dia da semana entre os dias 20 e 26 de fevereiro destaca a conquista do direito ao voto feminino no Brasil, que ocorreu há 90 anos, no dia 24 de fevereiro de 1932. Nos próximos dias, também serão lembrados artistas como Bezerra da Silva (nascido em 23 de fevereiro), Andy Warhol (falecido em 22 de fevereiro) e Johnny Cash (nascido em 26 de fevereiro). A semana também traz o Dia Internacional da Língua Materna, comemorado em 21 de fevereiro.

Mulheres às urnas

No dia 24 de fevereiro, é comemorada a conquista do direito ao voto por parte das mulheres no Brasil. A demanda de mulheres pelo direito de votar e de serem eleitas ganhou corpo no início do século XX, a partir do movimento sufragista brasileiro. Mas o exercício de direitos políticos só seria estendido às mulheres em 1932, quando o novo código eleitoral do país entrou em vigor, em pleno governo provisório do ex-presidente Getúlio Vargas. Dois anos depois, em 1934, o voto feminino passa a ser previsto pela Constituição.

A conquista desse direito também foi impulsionada por várias pioneiras, como a professora Celina Guimarães Viana, que pôde, por meio de um requerimento, votar em 1927 e se tornou a primeira eleitora do país. Outro nome é o de Leolinda de Figueiredo Daltro, uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, criado em 1910. A zoóloga paulista Bertha Lutz, uma das criadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, é apontada como uma das maiores líderes na luta pelos direitos políticos das mulheres.

O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, contou a história de estas e outras mulheres que abriram caminho para o sufrágio feminino, em conversa com a historiadora Teresa Cristina Marques, professora do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB), e autora do livro O voto feminino no Brasil. Ouça:

Atualmente, mesmo com a maioria do eleitorado, as mulheres ocupam pouco espaço na legislatura. No Senado, por exemplo, doze vagas foram ocupadas por senadoras, o que representa 14,8% das 81 cadeiras. Já na Câmara dos Deputados, 77 dos 513 parlamentares eleitos são mulheres.

Luta contra o vício

O dia 20 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Em 2017, o programa Alcoolismo: do caos à recuperação, do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, explicou os efeitos do álcool no corpo humano, como a substância pode levar à dependência e trouxe a história de homens e mulheres que lutam contra o vício. Assista:

Malandro é malandro, mané é mané

José Bezerra da Silva, mais conhecido como Bezerra da Silva, nasceu no dia 23 de fevereiro de 1927, em Recife - e completaria 95 anos em 2022. Com apenas 15 anos de idade e sem nenhum dinheiro, mudou-se para o Rio de Janeiro e investiu na carreira musical. Bezerra se destacou no samba e no coco e ganhou o título de embaixador dos morros e das favelas, além do apelido de Voz do Morro, denunciando os problemas do povo das comunidades.

Ícone da malandragem e da boemia, Bezerra chegou a ser detido pela polícia diversas vezes. Mas encontrou o seu sustento na música, tornando-se um dos grandes nomes do samba da época. Bezerra da Silva faleceu em 2005, aos 77 anos, em decorrência de problemas pulmonares. O Roda de Samba, da Rádio Nacional, dedicou, em 2015, um programa inteiro a Bezerra da Silva, com várias de suas canções. Ouça:

Confira também o especial do programa Acervo Musical, da TV Brasil, com Bezerra da Silva e outros grandes nomes da malandragem:

Dia Internacional da Língua Materna

Já no dia 21 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional da Língua Materna, data instituída com o intuito de preservar as línguas locais como patrimônios imateriais das nações. Com a língua, é carregada uma herança cultural de um povo. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 43% dos cerca de seis mil idiomas falados no mundo atualmente poderão ser esquecidos. Junto com esses idiomas toda uma diversidade de culturas também corre o risco de desaparecer. Diante disso, a Unesco, em 1999, criou essa data para chamar a atenção para a diversidade linguística e cultural.

Nesta data, mas no ano passado, a Rádio Animada, da Rádio MEC, falou sobre a multiplicidade de línguas no mundo, em especial as que são faladas aqui no Brasil – como as dos povos originários. Acompanhe:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: