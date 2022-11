Hoje é Dia: semana celebra Dia do Radialista e Hip Hop

O Hoje é Dia da semana de 6 a 12 de novembro destaca uma expressão cultural originada em comunidades afrodescendentes de Nova York, nos Estados Unidos. Comemorado no sábado (12), o hip-hop surgiu na década de 70 como um estilo que une dança, música e ação social. No Brasil, São Paulo é o maior centro de hip-hop da América Latina. Confira a matéria do Repórter Brasil.

O programa É Tudo Brasil da Rádio Nacional homenageia o estilo com a participação do pesquisador musical especialista em hip-hop Leandro Dourado e entrevista com o rapper Rico Dalasam.

Nesta semana, grandes artistas brasileiros também são homenageados. O sambista Paulinho da Viola completa 80 anos no sábado (12) com vasta contribuição para a música brasileira. O artista já foi destaque do programa Samba na Gamboa, apresentado por Diogo Nogueira.

A cantora Ellen Oléria também é uma das aniversariantes da semana e completa 40 anos neste sábado (12). Junto com o jornalista Fernando Oliveira (Fefito) e Mel Gonçalves, a artista foi apresentadora do programa Estação Plural da TV Brasil.

Em episódio do Segue o Som, a cantora interpreta sucessos e fala sobre a carreira.

Primeira romancista brasileira

Na sexta-feira (11), completa 105 anos da morte da maranhense Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista do Brasil. O nome pouco conhecido pelos brasileiros fez história no século XIX com romances como “Úrsula” (1859) e “A Escrava” (1887), obras abolicionistas publicadas em meio à efervescência das campanhas contra a escravidão no país. Conheça mais sobre a história desse grande nome da literatura no Antena MEC.

Além de ter importante papel na literatura e na luta antiescravista, ela ainda foi a primeira mulher a passar em um concurso público no estado do Maranhão. Maria Firmina dos Reis atuou como professora. Depois de aposentada, ela fundou uma escola gratuita para meninos e meninas, iniciativa revolucionária para a época. A educadora foi destaque no programete Letras & Memória.

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez

A quinta-feira (10) marca o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Um dos principais cuidados para manter uma audição saudável é evitar volumes altos e grandes períodos de exposição aos fones de ouvido.

Especialista ouvido pelo Tarde Nacional explica que a prevalência de perda auditiva é alta entre a população, chegando a 20%. O número é ainda maior entre a população idosa. Por isso, é essencial que esse grupo faça exames audiológicos anualmente.

O Tarde Nacional fala ainda sobre os riscos do uso inadequado de cotonetes e outros fatores que podem levar à surdez.

Dia do Radialista

A data é uma homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso, mas a comemoração do Dia do Radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar o Dia do Radialista nas duas datas.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

6 a 12 de novembro de 2022 6 Nascimento do político paulista radicado no Ceará Ciro Gomes (65 anos) Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado - comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001 Inauguração do Viaduto do Chá em São Paulo (130 anos) Eclosão da Revolta da Sabinada em Salvador (185 anos) 7 Nascimento da cientista polonesa Marie Curie (155 anos) Nascimento do político paulista Geraldo Alckmin (70 anos) Dia do Radialista - homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso (data oficial). A comemoração do Dia do Radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar o Dia do Radialista nas duas datas 8 Nascimento do escritor irlandês Bram Stoker (175 anos) - mundialmente conhecido por seu romance gótico Drácula (1897), a principal obra no desenvolvimento do mito literário moderno do vampiro Dia Mundial do Radiologista - comemoração internacional, que atualmente está oficializada como Dia Nacional do Médico Radiologista no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta dos raios-X, feita em 8 de novembro de 1895 pelo cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, criada no Congresso de Besançon de 1935 na França, que mais tarde foi oficializada no Brasil como Dia Nacional do Urbanismo; 9 Lançamento do programa O céu do Brasil, veiculado na Rádio MEC (44 anos) - programa que abordava os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes 10 Nascimento do arquiteto e pintor belga Paul Onclinx (105 anos) Instauração do regime político do Estado Novo no Brasil por Getúlio Vargas (85 anos) Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela Unesco Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez 11 Morte da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis (105 anos) - primeira romancista brasileira Aprovação da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos pela Unesco (25 anos) 12 Nascimento do cantor e compositor carioca Paulinho da Viola (80 anos) Nascimento da cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria (40 anos) Nascimento do jogador de futebol paulista Benedito de Assis Silva, o Assis (70 anos) Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, em 12 de novembro de 1973, no bairro nova-iorquino do Bronx, nos Estados Unidos. A Nação Zulu é tida como a primeira organização a oficialmente incluir o hip hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

*Com supervisão de Alessandra Esteves.