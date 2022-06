Governo brasileiro cumprimenta presidente eleito da Colômbia

Dois dias após a vitória nas urnas, o governo brasileiro emitiu uma nota de congratulação ao presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro. A nota oficial do Palácio do Itamaraty foi divulgada nesta terça-feira (21).

"Ao desejar ao presidente eleito êxito no desempenho de suas funções, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia, com vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade de nossos povos", diz o texto.

No domingo (19), o senador Gustavo Petro, economista e ex-prefeito de Bogotá, derrotou o magnata da construção civil Rodolfo Hernández no segundo turno das eleições presidenciais colombianas, com 50,5% dos votos contra 47,3%. Petro será o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. No final da década de 1970, ele integrou o movimento guerrilheiro M-19, de caráter nacionalista e progressista.

Petro prometeu combater a desigualdade com educação universitária gratuita, reforma previdenciária, reforma agrária e políticas de desenvolvimento sustentável.

Brasil e Colômbia compartilham mais de 1,6 mil quilômetros de fronteira na Floresta Amazônica. O país vizinho possui mais de 50,8 milhões de habitantes e é a terceira maior economia da América do Sul, atrás de Brasil e Argentina.