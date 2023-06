Casa Branca anuncia novo pacote de ajuda militar à Ucrânia

A Casa Branca anunciou o mais recente de uma série de pacotes de ajuda à Ucrânia, que inclui até US$ 300 milhões em sistemas de defesa aérea, munições e outros equipamentos de defesa.

O pacote de assistência de segurança representa a 39ª retirada de equipamentos dos estoques do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (EUA), disse o Pentágono.

O pacote inclui baterias de defesa aérea Patriot, sistemas antiaéreos Stinger, munição de tanque e uma lista de outros equipamentos, de acordo com o Pentágono.

No total, os EUA comprometeram mais de US$ 38,3 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo Biden, incluindo mais de US$ 37,6 bilhões desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

