Juíza determina 14 de agosto para julgamento de Trump na Flórida

A juíza federal Aileen Cannon estabeleceu o dia 14 de agosto como data inicial para o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na Flórida, sobre o caso de documentos confidenciais. A ordem judicial foi dada nesta terça-feira (20).

O advogado especial do Departamento de Justiça no caso, Jack Smith, prometeu um julgamento rápido, após o anúncio de 37 acusações contra Trump por reter intencionalmente registros confidenciais do governo e obstruir a Justiça.

Mas a complexidade de lidar com evidências altamente confidenciais, o grau em que a equipe jurídica de Trump contesta as moções pré-julgamento do governo e a maneira como a juíza administra o cronograma podem levar a um julgamento lento, dizem especialistas jurídicos.

A ordem mais recente veio depois que um juiz determinou, nessa segunda-feira (19), que os advogados de defesa de Trump não divulgassem evidências no caso de documentos confidenciais para a mídia ou o público, de acordo com processo judicial.

A ordem do juiz magistrado dos EUA, Bruce Reinhart, também impôs condições estritas ao acesso de Trump ao material.

