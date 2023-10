Cientistas testam peixes coletados próximo à usina de Fukushima

Uma equipe de cientistas internacionais coletou nesta quinta-feira (19) amostras de peixes de uma cidade portuária próxima à usina nuclear japonesa de Fukushima, buscando avaliar o impacto da recente liberação no mar de água radioativa tratada pelo Japão.

O estudo, feito pelo órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), é o primeiro desde o início da liberação da água em agosto, uma medida que atraiu críticas de pescadores locais e levou a China a proibir todas as importações de produtos marinhos japoneses devido a temores de insegurança alimentar.

Cientistas de China, Coreia do Sul e do Canadá observaram a coleta de amostras de peixes recém-saídos do barco no porto de Hisanohama, cerca de 50 quilômetros ao sul da usina, que foi destruída pelo terremoto e tsunami de 2011.

As amostras serão enviadas a laboratórios de cada país para testes independentes, informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"O governo japonês solicitou que fizéssemos isso, e uma das razões pelas quais quer que façamos isso é tentar fortalecer a confiança nos dados que o Japão está produzindo", disse Paul McGinnity, cientista pesquisador da AIEA que supervisiona a pesquisa.

Mais de 1 milhão de toneladas métricas de água -- o suficiente para encher 500 piscinas olímpicas -- foram contaminados pelo contato com as barras de combustível no reator após o desastre de 2011.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.